El preu de la llum cau prop d'un 8% i marcarà diumenge 219,42 euros/MWh

L'import màxim es registrarà entre les 19.00 i la 20.00, quan serà de 285 euros/MWh

Actualitzada 26/03/2022 a les 13:21

El preu de l'electricitat en el mercat majorista (pool) s'ha situat per aquest diumenge, 27 de març, en 219,42 euros el megavat hora (MWh), la qual cosa suposa una caiguda de gairebé el 8% respecte al valor fixat per a aquest dissabte.Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE), el preu màxim diumenge es registrarà entre les 19.00 i la 20.00, quan serà de 285 euros/MWh, mentre que el mínim serà de 186,8 euros/MWh entre les 15.00 i les 16.00 de la tarda.Malgrat aquest descens, el segon de manera consecutiva, el preu de la llum multiplicarà per més de cinc l'import registrat fa just un any, quan es pagava a 41,11 euros/MWh, i continua sent un 7% superior que quan va començar la guerra, el passat 24 de febrer.No obstant això, el preu per a aquest diumenge, dia en què disminueix l'activitat econòmica i la demanda energètica és menor, és un 60% inferior al rècord de 544,98 euros/MWh registrat el passat 8 de març.En el que va de mes, el preu mitjà de l'electricitat se situa en 289,16 euros/MWh, 50 euros per sobre de la mitjana registrada durant el mes de desembre passat (239,22 euros/MWh), el més car de la història fins avui, i gairebé triplicant el preu de 2021, que es va coronar com l'any més car de la sèrie històrica amb 111,4 euros/MWh.En aquest sentit, el conflicte militar entre Rússia i Ucraïna està provocant tensions en el mercat de l'energia, especialment en el cas del gas, a causa del risc que les importacions russes cap a Europa es vegin frenades per les sancions imposades per la Unió Europea.Per a esmorteir l'impacte que l'encariment de l'electricitat està tenint en els consumidors, el Govern ha prorrogat la rebaixa fiscal sobre els impostos que graven el rebut de la llum (IVA, impost de l'electricitat i impost a la generació elèctrica) fins al 30 de juny.A més, el Consell Europeu va reconèixer ahir la dificultat d'Espanya i Portugal per a fer front als elevats preus de l'energia, la qual cosa permetrà a tots dos països beneficiar-se d'un «tracte especial» en la seva resposta, que passa per fixar un preu màxim al gas que s'utilitza per a generar electricitat.El Govern espanyol, que aprovarà dimarts que ve un pla nacional per a encarar les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, espera que en menys d'un mes els consumidors, empreses i indústries comencin a notar la rebaixa del preu de l'electricitat en la factura de la llum.Quant a la resta de països europeus, al Regne Unit el megavat hora es pagarà aquest diumenge a una mitjana de 190,39 lliures (uns 229 euros), mentre que a Alemanya ho farà a 200,59 euros; a França, a 207,57 euros; a Itàlia, a 206,83 euros; i a Portugal, al mateix preu que a Espanya en compartir mercat.