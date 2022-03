El 74% dels sanitaris va tenir símptomes d'ansietat i depressió en pandèmia

La preocupació dels entrevistats per contagiar altres persones era més gran que per infectar-se ells mateixos

El 74 per cent dels treballadors sociosanitaris d'Espanya va tenir símptomes d'ansietat i depressió durant la primera ona de la pandèmia de coronavirus, segons s'ha recollit d'un estudi per països coordinat a nivell global per les Universitats de Xile i Columbia, a Nova York (els Estats Units).Investigadors de 30 països, entre els quals figura la Universitat de Màlaga, convergeixen en el projecte «The COVID-19 Health Care Workers Study», denominat COVID HEROES, i recullen les dades dels seus respectius països amb la finalitat de buscar a través d'aquesta col·laboració avaluar l'impacte de l'actual pandèmia sobre la salut mental dels treballadors sociosanitaris.En el cas d'Espanya, aquest informe es basa en 2.370 enquestes realitzades a treballadors sociosanitaris de centres assistencials, dels quals el 41 per cent era de la Comunitat de Madrid, 34 per cent d'Andalusia i 15 per cent de la Regió de Múrcia, i es van realitzar entre el 24 d'abril i el 22 de juny del 2020.El 27 per cent dels enquestats va presentar símptomes de depressió, el 40 per cent va tenir l'experiència de sentir que altres persones, objectes i el món que els envolta no eren reals i el 47 per cent va admetre tenir somnis i/o records recurrents relacionats amb algun aspecte associat a la pandèmia.A més, el 7 per cent dels participants va informar haver desitjat estar mort i el 2 per cent va tenir pensaments suïcides actius en les dues setmanes anteriors a l'entrevista, segons ha explicat a Efe la investigadora Berta Moreno, catedràtica de Psicologia en la Universitat de Màlaga, que participa en el projecte al costat d'altres autors.La preocupació dels entrevistats per contagiar a altres persones era major que per infectar-se ells mateixos, ja que tres de cada quatre treballadors –un 75 per cent- va reflectir preocupació extrema per infectar a uns altres mentre que el 44 per cent dels treballadors auxiliars es van mostrar extremadament preocupats per contreure la malaltia.El 48 per cent dels empleats van informar haver estat reassignats o canviat les seves funcions professionals i, quant a haver de prioritzar pacients en la pitjor etapa de la covid, un 16 per cent va haver de fer-ho i un 34 per cent va assegurar sentir moltíssim malestar en haver de prioritzar.D'altra banda, el 6 per cent dels enquestats va rebre assistència psicològica presencial i el 9 per cent la va rebre a distància i destaca també una altra dada, i és que el 75 per cent dels treballadors va trobar refugi o consol en l'espiritualitat o religió.L'objectiu d'aquest estudi de cohort internacional és orientar a la planificació i el desenvolupament d'intervencions que permetin protegir la salut mental dels treballadors en els propis centres de treball i així poder prevenir l'impacte en la salut mental d'aquests en futures onades de pandèmies.Altres estudis també han demostrat que durant la pandèmia el suport social rebut pel personal sanitari s'ha associat amb millor salut mental, reduint els nivells d'ansietat i depressió.