'Cinco Lobitos' guanya la Biznaga d'Or del Festival de Màlaga i Laia Costa, millor actriu ex aequo amb Susi Sánchez

La producció catalana 'Mi vacío y yo', d'Adrián Silvestre, rep el Premi Especial del Jurat

Actualitzada 26/03/2022 a les 13:50

'Cinco Lobitos', de la directora basca Alauda Ruiz de Azúa, ha estat la gran triomfadora de la 25a edició del Festival de Cinema de Màlaga amb la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula espanyola, millor guió i millor interpretació femenina ex aequo per a les seves dues protagonistes, Laia Costa i Susi Sánchez.'Cinco lobitos' és un film intimista que parla de les primeres maternitats, de les relacions amb els pares i les dinàmiques familiars i emocionals, i del concepte de cuidador.En paral·lel, la producció catalana 'Mi vacío y yo', d'Adrián Silvestre i amb Carlos Marqués-Marcet de coguionista, ha rebut el Premi Especial del Jurat. La Biznaga d'Or a la millor pel·lícula iberoamericana ha estat per a 'Utama', del bolivià Alejandro Loayza.