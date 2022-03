Aquesta matinada entrará en vigor l'horari d'estiu

A les 02.00 h seran les 03.00 h

Actualitzada 26/03/2022 a les 13:33

Aquest cap de setmana entrarà en vigor una vegada més l'horari d'estiu amb l'avançament oficial dels rellotges, de manera que a les 02:00 de la matinada del dissabte 26 al diumenge 27 de març, seran les 03:00, encara que es tracta d'una mesura cada vegada més qüestionada a tot Europa.

El canvi horari es va establir als països de la UE per ajustar la jornada laboral amb les hores de llum natural i aconseguir així un estalvi energètic important en consumir menys electricitat però, en el dia d'avui, són cada vegada més els experts que rebutgen aquesta justificació per considerar irrellevant el seu actual impacte econòmic en un marc social molt diferent pels avenços tecnològics i l'expansió del teletreball. De fet, aquesta mesura s'aplica sobretot a Europa i els Estats Units, però en la majoria dels països del món no es canvia l'hora i, al país nord-americà, deixarà de fer-se probablement l'any vinent si el Congrés nord-americà aprova la iniciativa que aquest mateix mes va obtenir llum verda al Senat per acabar amb aquesta pràctica el novembre de 2023.

Les negociacions per resoldre la qüestió, tant a Espanya com a la UE, romanen estancades des que la Comissió Europea presentés una proposta sobre això el 2018, després d'una enquesta en la qual un aclaparador 81 % dels europeus que van participar es van mostrar a favor de fixar un horari definitiu. El nou horari que arranca ara es mantindrà fins el 30 d'octubre, quan es recuperarà aquesta hora amb la tornada a l'horari d'hivern, segons les disposicions oficials.