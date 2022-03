Rússia assegura ara que el seu «principal objectiu» a Ucraïna és «alliberar» el Donbas

El director d'operacions rus defensa que la «primera fase de l'operació» s'ha «completat en general»

Actualitzada 25/03/2022 a les 20:43

El director d'operacions rus Sergey Rudskoy ha assegurat aquest divendres que el «principal objectiu» a Ucraïna és «alliberar» el Donbas. «El potencial de combat de les forces armades d'Ucraïna s'ha reduït considerablement, cosa que, emfatitzo un altre cop, fa possible que centrem els esforços en aconseguir el principal objectiu, l'alliberament del Donbas», ha dit Rudskoy, segons recull l'agència Interfax.Segons el director d'operacions rus, amb l'atac militar ja s'ha «completat en general» la «primera fase de l'operació» al país. Pel que fa a les intencions russes a Ucraïna, Rudskoy ha dit que hi havia dues opcions sobre la taula: limitar els atacs a Donetsk i Lugansk o a «tot el territori d'Ucraïna», l'elegida per evitar una «reposició constant per part de les autoritats ucraïneses». «La progressió de l'operació ha confirmat que aquesta decisió era la bona», ha subratllat Rudskoy.