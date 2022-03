Nova estratègia covid: quan es faran tests i qui haurà de fer quarantena?

A partir de dilluns els positius que no tinguin símptomes o sigui lleus no hauran d'aïllar-se i només farà proves als vulnerables

Tests

Possible repunt de casos

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i el subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut, Jacobo Mendioroz, ha comparegut aquest divendres per explicar el nou protocol covid que s'aplicarà a partir de dilluns. D'aquesta manera, les persones que hagin donat positiu de coronavirus però no tinguin símptomes o aquests siguin lleus no hauran de fer quarantena, però hauran de seguir mesures de protecció.Per als positius, del Departament recomana estar-se a casa fins que marxin els símptomes; extremar les mesures de protecció individual; reduir la interacció social; i dur mascareta. A més a més, demanen evitar el contacte amb persones vulnerables i no assistir a esdeveniments vulnerables.«La idea que volem transmetre és que en tots els virus respiratoris hauríem de fer el mateix. Si et trobes malament, tens tos, mal de coll, febre o altres símptomes, t'has de comportar igual, si és una covid, una grip o un altre virus: no has d'anar a veure persones vulnerables i has d'intentar-te cuidar durant els dies amb símptomes», ha afirmat la secretària de Salut Pública.Els contactes estrets no hauran de fer-se proves ni quarantena i ja no s'identificaran contactes dels casos de forma activa; només amb autodeclaració.Els tests es faran a les persones que tinguin símptomes de covid-19 i que siguin de col·lectius vulnerables, és a dir si tenen més de 60 anys, estan en tractament immunodepressor o embarassades. En aquest col·lectiu també s'hi inclou els treballadors d'hospitals i residències de gent gran.També es faran les proves a les persones que hagin d'ingressar a centres hospitalaris, i també a les que vinguin de països on hi hagi variants noves del virus.Els tests d'autodiagnòstic ja no seran vàlids per confirmar que una persona és positiva, ja que les proves per confirmar-ho les haurà de fer el CAP. Aquests tests només seran vàlids per als professionals de la salut, els quals no hauran de fer aïllament, però sí que no aniran a treballar per no posar en risc a persones vulnerables.A més a més, en cas de tenir símptomes i no poder anar a treballar, el positiu haurà de contactar amb el CAP i després d'una valoració clínica el metge decidirà si emet la baixa laboral.Finalment, Salut recomana que els positius d'àmbits vulnerables facin aïllaments de 5 dies i es repeteixin els tests d'antígens fins que surtin negatius, i no estirar els aïllaments més enllà dels 10 dies.Cabezas ha indicat que l'estratègia s'adapta ara que la covid-19 afecta en general d'una manera menys severa perquè el sistema sanitari pugui dedicar-se a recuperar activitat com l'atenció a pacients crònics o amb altres malalties. Fa dos anys que el sistema sanitari es troba molt condicionat per la covid-19, especialment durant les diverses onades, que han tingut un fort impacte en els centres d'atenció primària (CAP) i els hospitals.La nova estratègia implica deixar de comptar els casos un a un i Salut actualitzarà les dades de la covid-19 els dimarts i els divendres, a diferència d'ara, quan ho fa cada dia. El Ministeri ja va reduir les actualitzacions de les dades a dos dies fa unes setmanes.Mendioroz veu «probable» que en les properes setmanes es produeixi un «repunt» de casos de la covid-19. El coordinador de la covid-19 ha dit que un eventual repunt es produiria no tant pel canvi d'estratègia, sinó per l'augment de les incidències que s'observa en altres països europeus. Si s'acaba produint, Mendioroz espera que sigui una «petita onada» en comparació amb la sisena.