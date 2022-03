Educació informa al TSJC de la proposició per modificar la Llei de Política Lingüística

El dia que compleix el termini per aplicar la sentència del 25%, el departament també explica que ha promogut un decret

El Departament d'Educació ha enviat una comunicació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) on explica que ha impulsat la proposició per modificar la Llei de Política Lingüística i el decret sobre el règim lingüístic a l'escola. Educació ha enviat aquesta comunicació el dia que expira el termini de dos mesos per aplicar la sentència del 25% de l'ensenyament a l'escola. La Conselleria detalla que els grups parlamentaris d'ERC, PSC, Junts i En Comú Podem van registrar aquest dijous la sol·licitud de tramitació per urgència extraordinària de la proposta de modificació. Indica també que ha iniciat els tràmits per elaborar un decret que establirà que el català i el castellà «estaran contemplades» en els projectes lingüístics.En l'escrit, Educació explica que l'objectiu de la modificació de la Llei de Política Lingüística és «actualitzar» la garantia d'assoliment de les competències lingüístiques d'acord amb el nou enfocament competencial del currículum i l'aplicació dels instruments de control, avaluació i millora del sistema educatiu.En segon lloc, detalla que s'han iniciat els tràmits per dur a terme un desenvolupament normatiu del règim lingüístic del sistema educatiu. Aquest dona empara als usos i aprenentatges lingüístics del català, el castellà, l'aranès a la Vall d'Aran, de les primeres i segones llengües estrangeres, de les llengües d'origen dels alumnes i de la llengua de signes catalana, d'acord amb l'evolució metodològica de l'aprenentatge i «d'acord amb la realitat lingüística de cada entorn educatiu».En aquest sentit, Educació assegura que tant el català com el castellà estaran contemplades en els projectes lingüístics per assolir-ne el ple domini, com marquen la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) i la LOMLOE estatal. El Departament concreta que dimarts passat es va comunicar al Govern l'impuls d'una consulta prèvia a l'elaboració del decret.En tercer lloc, Educació informa que s'ha encarregat al Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (UB) una enquesta sobre la realitat sociolingüística dels centres educatius, atès que els darrers estudis del Consell Superior d'Avaluació apunten a una davallada progressiva en l'ús del català en els centres. També fa referència al darrer estudi presentat pel Síndic de Greuges, que indica que en l'educació primària el català s'usa un 62,1% del temps escolar i el castellà un 33,1%. A la secundària els percentatges són del 32,9% i el 60,6%, respectivament.La comunicació s'ha fet el dia que finalitza el termini de dos mesos de què disposava el departament per aplicar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que estableix un 25% de castellà en l'ensenyament i que el Tribunal Suprem va declarar ferma. Un cop comunicada la fermesa va obrir aquest termini de temps. A partir d'ara, les parts implicades podrien demanar l'execució forçosa de la sentència si es considera que Educació no ho està fent.