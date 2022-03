Distro TV ofereix més de 150 canals gratis per a veure en el teu PC o Smart TV

Aquesta és una plataforma de streaming de vídeo, en directe i sota demanda que ofereix més de 150 canals de manera gratuïta

Actualitzada 25/03/2022 a les 14:30

Distro TV

Si tens un televisor intel·ligent basat en els sistemes operatius Android TV o Google TV, un Fire TV, una tele Roku o televisors Samsung amb Tizen o LG amb webOScon, ambpodràs accedir a més de 150 canals gratuïts. Aquesta és una plataforma de streaming de vídeo gratis, en directe i sota demanda.Distro TV és una plataforma a la qual pots accedir des d'una Smart TV si està entre els prèviament indicats. També es pot accedir des d'un mòbil amb Android, des de l'iPhone o l'iPad, ja que a més de la web, hi ha app. També pots accedir a la web des del navegador del teu PC.Els més de 150 canals són gratuïts. La majoria són en anglès, però també tens una àmplia oferta en espanyol, estant la gran part del contingut enfocat a països de parla d'Amèrica llatina. Quan entres a la web de Distro TV (o a les seves apps per a diferents dispositius) tens diferents categories de continguts. Pots accedir a continguts «Live», sent Euronews el canal que et ve en la portada i que es reprodueix automàticament, i continguts «On Demand».Des d'estrenes en general, a notícies, pel·lícules (horror, drama, comèdia o ciència-ficció entre altres) o canals d'esport i documentals, entre d'altres més. Tots ells són gratuïts. No cal pagar subscripcions ni abonaments de cap mena.Per a veure el contingut que és només en espanyol, tens una finestra titulada «espanyol» per a accedir només als programes i pel·lícules en aquest idioma. També tens programes per a nens i nenes. A més, si vols fer una cerca més directa del que vols veure, en la part superior, en el centre, tens una lupa. Prem sobre ella i accedir al cercador de la plataforma.