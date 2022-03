Almenys 300 morts en l'atac de les tropes russes contra el teatre de Mariúpol

Les autoritats locals de la ciutat afirmen que la majoria de víctimes són dones, infants i gent gran

Actualitzada 25/03/2022 a les 13:15

L'Ajuntament de Mariúpol, una de les ciutats més assetjades per l'exèrcit rus des de l'inici del conflicte a Ucraïna, ha informat aquest divendres que l'atac de Rússia contra el teatre de la ciutat hauria deixat almenys 300 morts, segons recull l'agència Ukrinform. El bombardeig es va produir el passat 16 de març i entre la majoria de víctimes hi ha dones, nens i gent gran. «L'ocupant sabia on anava i quines podrien ser les conseqüències, i tot i això les bombes van caure sobre un lloc convertit en refugi per a centenars de residents de Mariúpol. No hi pot haver explicació per a aquesta crueltat inhumana», ha expressat el govern de la ciutat.Mariúpol ha estat un dels principals objectius de l'exèrcit rus des que va iniciar la seva invasió contra Ucraïna, per la seva localització estratègica a les portes del mar Negre. Des de l'Organització Mundial de la Salut, aquest dijous van advertir del «bloqueig total» que viu la ciutat i va assegurar que la situació dels civils és «crítica». L'OMS també va admetre que està sent «impossible» fer arribar combois d'ajuda humanitària a la regió.