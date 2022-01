Un investigador creu que els ingressos encara són «elevats» per a gripalitzar la covid

Actualitzada 24/01/2022 a les 11:22

L'investigador del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOMSC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Enric Álvarez considera que encara no és moment de «gripalitzar» la covid perquè el nombre d'hospitalitzats a les UCIs i els contagis segueixen sent «massa elevats».En declaracions a TV3, l'investigador de la UPC ha declarat que la gripalització de la covid s'aconseguirà a mesura que augmenti l'índex d'immunització de la població, es redueixi el percentatge d'entrada a les UCIs i no aparegui una nova variant que canviï les previsions de futur.«Gripalització és una paraula que no m'agrada. A mesura que augmenti la immunització, anirem a percentatges més baixos d'entrades a les UCIs i a una estructura de vigilància tipus grip, però encara no estem perquè el nombre d'hospitalitzats encara és massa elevat per gripalitzar la covid», ha afegit Álvarez.D'altra banda, el membre del Grup BIOCOMSC ha explicat que, malgrat la «tensió» que està vivint el sistema sanitari, la situació de les unitats de crítics s'està «estabilitzant».«Estem en una situació d'equilibri a les UCIs perquè la gent amb la variant delta que surt es compensa amb la gent d'òmicron. Si el percentatge d'hospitalitzats per òmicron que entrés fos el mateix que el delta, ja no tindríem places a les UCIs perquè tenim molts més casos que abans», ha subratllat Álvarez.