Salut reconeix transmissió i un canvi radical als centres educatius per òmicron

Actualitzada 24/01/2022 a les 10:32

La responsable dels programes intersectorials de Salut Pública en la infància i l'adolescència, Laia Asso, ha afirmat que ara mateix s'està donant transmissió del virus als centres educatius i que la variant òmicron ha comportat un canvi radical en aquesta situació. Tot i això, ha negat que siguin un focus de contagi i ha insistit que el que es veu és un «reflex» del que està passant a fora. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha afirmat que amb les variants anteriors hi havia pràcticament absència de casos als centres o transmissió baixíssima, cosa que ara ja no és així. Tot i això, ha apuntat que l'àmbit escolar és un dels més analitzats i, per tant, es detecten més casos, també els asimptomàtics.