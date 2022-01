L'OMS considera que la pandèmia podria arribar a la seva fi a Europa aquesta primavera

Kluge assegura que no es pot parlar encara «d'una era endèmica» que permetria tractar el coronavirus com una grip estacional

L'OMS creu que la fi de la pandèmia podria arribar a la primavera, ja que preveu que d'aquí al març es contagien d'òmicron el 60% dels europeus. Així ho ha assegurat el director de l'OMS per a Europa, Hans Kluge, a l'agència AFP. «És plausible que la regió s'acosti al final de la pandèmia», ha declarat Kluge, que ha demanat prudència i evitar cantar victòria tenint en compte l'historial de mutacions, canvis i noves variants del virus.Kluge pronostica un període de tranquil·litat durant la primavera i l'estiu a Europa abans que la covid «pugui tornar a finals d'any», però això, diu, no ha d'implicar «necessàriament el retorn de la pandèmia».Tot i això, per al responsable de l'OMS, no es pot parlar encara «d'una era endèmica» que permetria tractar el coronavirus com es tracta una grip estacional. «Endèmic significa que podem predir què passarà, i aquest virus ens ha sorprès més d'una vegada. Per tant, hem de ser molt curosos», insisteix Hans Kluge.