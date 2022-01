El preu de la llum puja un 12,7% i aquest dilluns se situarà en els 227 euros

Actualitzada 24/01/2022 a les 08:23

El preu mitjà de la llum pujarà aquest dilluns per tercera jornada consecutiva i se situarà en els 227 euros per MWh, un 12,7% més que els 201,34 euros per MWh d'aquest diumenge, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). La franja més cara serà entre vuit i nou del vespre, quan fregarà els 300 euros per MWh (297,33 euros), mentre que la més econòmica serà entre quatre i cinc de la matinada, amb 177,46 euros per MWh. D'aquesta manera, el preu de la llum torna a agafar una tendència alcista després que la setmana passada encadenés quatre dies seguits de descensos fins a situar-se per sota els 200 euros en el cas de dijous, divendres i dissabte.