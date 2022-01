Catalunya tanca el 2021 com la comunitat amb el preu del lloguer més car

A Tarragona és la demarcació on menys va pujar, un 1%

Actualitzada 24/01/2022 a les 11:48

Catalunya va tancar 2021 com la comunitat amb el lloguer més car d'Espanya, desplaçant Madrid, que fins ara ocupava aquesta posició, després de registrar al desembre una mitjana de 14,60 euros per metre quadrat al mes i acabar 2021 amb un increment anual del 0,4%, segons el portal immobiliari Fotocasa.El 2021 va ser el quart any en tota la sèrie històrica de l'informe de l'habitatge de lloguer a Espanya de Fotocasa en el qual Catalunya encapçala el rànquing de les comunitats més cares, la qual cosa també va passar el 2007, 2016 i 2017.El preu del lloguer va pujar el 2021 a Lleida (5,4%), Girona (4%), Barcelona (1,5%) i Tarragona (1%).Llogar un habitatge al municipi més car de Catalunya, Barcelona capital, costa 16,82 euros per metre quadrat al mes, un 64% per sobre de la mitjana nacional. El segueixen Sitges (15,79 euros), Sant Cugat (14,72 euros), l'Hospitalet de Llobregat (13,88) i Badalona (12,52).