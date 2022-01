Assange podrà recórrer al Suprem del Regne Unit l'extradició als Estats Units

Actualitzada 24/01/2022 a les 12:33

Un tribunal britànic ha decidit aquest dilluns que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pot recórrer al Tribunal Suprem l'extradició als Estats Units, que el reclama per jutjar-lo per 17 delictes d'espionatge i un delicte per la publicació d'informació classificada. Ara, Assange té 14 dies per elevar el seu cas al Suprem, que posteriorment haurà de decidir si l'admet o no. La decisió d'aquest dilluns arriba després que el Tribunal d'Apel·lació de Londres avalés al desembre l'extradició d'Assange als Estats Units en el recurs dels Estats Units contra la decisió del Tribunal Penal Central d'Anglaterra del gener de rebutjar-la tot al·legant problemes de salut mental.