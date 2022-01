Subirats: «Hi ha una taula de diàleg. Ara han de passar coses»

El ministre aposta per parlar «d'acció exterior, llengua, finançament i respecte a les decisions del Parlament»

Actualitzada 23/01/2022 a les 11:27

El ministre d'Universitats, el català Joan Subirats, considera que, ara que la taula de diàleg entre els governs de la Generalitat i d'Espanya ja està en marxa, és el moment que hi hagi concrecions, avenços i acords. En una entrevista a El País, Subirats creu que des de fa un temps «hi ha hagut un canvi molt important» en la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya. «Ara hi ha una taula de diàleg i s'assumeix que estem davant d'un problema polític. Ara han de passar coses», afirma. En aquest sentit, creu que ara s'ha «d'aconseguir que hi hagi processos d'avenç, que aquesta taula doni fruits».

En aquest sentit, el ministre creu que cal apostar per «coses que posin de relleu que es reconeix el problema i es busquen fórmules de solució». «El president de la Generalitat parlava d'acció exterior, llengua, finançament, respecte a les decisions del Parlament. Aquestes són coses concretes», especifica Subirats.

D'altra banda, assegura que ningú del govern espanyol va cridar-li l'atenció després que es mostrés favorable a celebrar una consulta per a resoldre el conflicte. Això sí, ara matisa una mica la seva resposta: «Després vaig veure que la portaveu del govern va parlar de consulta en relació a un acord. Jo el que vaig dir és que qualsevol modificació en el sistema polític hauria de tenir una ratificació per consulta. Això és, si s'arriba a un acord haurà d'haver-hi algun tipus de votació».