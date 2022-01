Sánchez garanteix a l'OTAN el seu compromís amb la integritat d'Ucraïna

El president del Govern espanyol ha mantingut una conversa amb el secretari general de l'Aliança Atlàntica, al qual li ha transmès la seva aposta pel diàleg

Actualitzada 23/01/2022 a les 19:38

España está comprometida con la @NATO y la seguridad de Europa, así lo he reiterado en mi conversación con @jensstoltenberg. Apoyamos la soberanía e integridad territorial de Ucrania y confiamos en que la diplomacia y el diálogo sean la vía de la desescalada en esta crisis. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 23, 2022

El cap del Govern central, Pedro Sánchez, que ha continuat aquest diumenge els seus contactes amb líders internacionals per a abordar la situació a Ucraïna, ha garantit al secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, el compromís d'Espanya amb l'Aliança Atlàntica i la integritat territorial d'Ucraïna.Segons han informat a Efe fonts de Moncloa, Sánchez ha mantingut una conversa telefònica amb Stoltenberg, al qual li ha transmès la seva aposta pel diàleg i la seva confiança que la diplomàcia és el camí per a la desescalada.«Donem suport a la sobirania i integritat territorial d'Ucraïna i confiem que la diplomàcia i el diàleg siguin la via de la desescalada en aquesta crisi», ha agregat el president en el seu compte de Twitter.Sánchez i Stoltenberg han abordat així mateix els preparatius de la pròxima Cimera de l'OTAN que Espanya acull al juny, una cita clau per al futur de l'Aliança.En la conversa, el secretari general de l'OTAN ha agraït a Sánchez, l'enviament de la fragata Blas de Lezo a la mar Negra.«Estem units, llestos per a defensar-nos els uns als altres i llestos per al diàleg», ha assegurat Stoltenberg en un missatge en xarxes socials.El president del Govern ha conversat també amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; tots dos han subratllat la importància de la unitat dels 27 en la resolució de l'actual crisi amb Rússia i han destacat que la voluntat de la comunitat internacional és ferma i que la UE està preparada per a «totes les eventualitats».Des que es va deslligar la crisi d'Ucraïna, el president s'ha mantingut en permanent contacte amb els líders de les institucions europees i l'OTAN així com amb els caps d'Estat i Govern dels països socis i aliats d'Espanya.La llista de contactes ha inclòs tot el cap de setmana als màxims representants europeus, des del president del Consell Europeu, Charles Michel, o l'Alt Representant per a la Política Exterior, Josep Borrell, al primer ministres de Polònia, Mateusz Morawiecki.En els pròxims dies parlarà també amb el president de Lituània, Gitanes Nausėda, i amb la primera ministra d'Estònia, Kaja Kallas.Aquests contactes se sumen als mantinguts aquests dies amb el president de França, Emmanuel Macron, i amb els primers ministres de Noruega, Jonas Gahr Støre, i el Regne Unit, Boris Johnson, a més de la reunió amb el canceller d'Alemanya, Olaf Sholz.A més de les gestions de Pedro Sánchez, el ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares, ha demanat comparèixer d'urgència aquest pròxim dimarts en el Congrés per a explicar la posició del Govern d'Espanya davant la crisi a Ucraïna, segons han confirmat a Efe fonts del seu departament.Albares ha sol·licitat que la compareixença sigui aquest dimarts, un dia després del seu viatge a Brussel·les, on se celebrarà el Consell de Ministres d'Afers exteriors, i abans d'emprendre viatge a Hondures per a acudir al costat del rei a la presa de possessió de Xiomara Castro com a nova presidenta d'aquest país.El titular d'Exteriors també va iniciar aquest divendres una ronda d'anomenades als diferents portaveus de la Comissió d'Exteriors del Congrés per a informar-los de la posició de l'Executiu sobre la crisi a Ucraïna, tant en el si de la Unió Europea (UE) com de l'OTAN.