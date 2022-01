Milers de persones prenen Madrid per a demanar millores al món rural

La protesta busca defensar els drets del món rural, perquè les seves activitats són «contínuament amenaçades» per normatives «incoherents»

Diversos milers de persones han pres els carrers de Madrid per a participar en una protesta convocada per l'Associació per a la Defensa del Món Rural (Alma Rural), en la que reclamen millores en les activitats econòmiques i els serveis en el territori.Els manifestants s'han concentrat al costat de la seu del Ministeri per a la Transició Ecològica, a Madrid, on les associacions participants han llegit diferents manifestos abans de començar la marxa de quatre quilòmetres per l'eix Castellana-Recoletos-Prado, fins a arribar a la glorieta de la Font de la Carxofa, al costat del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.Arribats des de tots els punts d'Espanya, exhibeixen pancartes en defensa de l'agricultura, la ramaderia, la pesca o la caça, mentre coregen crits com «Sí, sí, sí el camp ja és aquí».Diverses desenes de tractors asturians i un grup de cavalls i bous obren la manifestació, sobre la qual Alma Rural ha insistit que persegueix, entre altres objectius, defensar «units» els drets del món rural, perquè les seves activitats són «contínuament amenaçades» per normatives «incoherents» que desatenen «la realitat del camp i de la vida quotidiana» als pobles.Després d'aquest acte a Madrid, han anunciat que volen activar taules sectorials de treball per a tractar específicament cada situació.Els organitzadors també pretenen informar la societat de la importància del camp, demostrada al seu judici durant la pandèmia o amb el temporal Filomena, i per al qual demanen protecció i suport.Està previst que la marxa finalitzi sobre les quatre amb la lectura de manifestos del col·lectiu de les dones rurals, davant el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.