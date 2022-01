La nova variant de Ómicron ja posa en alerta al Regne Unit i Dinamarca

Així és BA.2, la nova variant que està expandint-se

Actualitzada 23/01/2022 a les 12:50

L'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit ha designat un subllinatge de la variant dominant i altament transmissible del coronavirus Òmicron com a variant sota recerca, dient que podria tenir un avantatge de creixement, segons l'agència Reuters.BA.2, que no té la mutació específica observada amb Òmicron que pot ajudar a distingir-la fàcilment de delta, està sent investigada però no ha estat designada com una variant preocupant.«La naturalesa dels virus és evolucionar i mutar, per la qual cosa és d'esperar que continuem veient sorgir noves variants», va dir la doctora Meera Chand, directora d'incidents d'UKHSA.«La nostra vigilància genòmica contínua ens permet detectar-los i avaluar si són significatius», va dir.Gran Bretanya ha seqüenciat 426 casos del subllinatge BA.2, i l'UKHSA va dir que si bé hi havia incertesa sobre la importància dels canvis en el genoma viral, les primeres anàlisis van suggerir una major taxa de creixement en comparació amb el llinatge Òmicron original, BA.1.L'UKHSA va dir que 40 països havien reportat seqüències BA.2, amb la majoria de les mostres reportades a Dinamarca, seguit per l'Índia, Gran Bretanya, Suècia i Singapur.A Dinamarca, BA.2 ha crescut ràpidament. Representa el 20% de tots els casos de Covid en l'última setmana de 2021, augmentant al 45% en la segona setmana de 2022.Anders Fomsgaard, investigador del Statens Serum Institut (SSI), va dir que encara no tenia una bona explicació per al ràpid creixement del subllinatge i va agregar que estava desconcertat, però no preocupat.«Pot ser que sigui més resistent a la immunitat de la població, la qual cosa li permet infectar més. Encara no ho sabem», va dir a l'emissora TV 2, i va agregar que existia la possibilitat que les persones infectades amb BA.1 poguessin no ser immune de contreure BA.2 poc després.«És una possibilitat», va dir. «En aquest cas, hem d'estar preparats per a això. I després, de fet, podríem veure dos pics d'aquesta epidèmia».L'anàlisi inicial realitzada pel SSI de Dinamarca no va mostrar diferències en les hospitalitzacions per a BA.2 en comparació amb BA.1.