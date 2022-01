L'eficàcia de la dosi de reforç contra òmicron

Demostren que evita en un 80% la covid amb diagnòstic greu

Actualitzada 23/01/2022 a les 18:20

El risc continua sent «molt alt»

La variant òmicron del coronavirus va irrompre en els sistemes sanitaris mundials a un ritme vertiginós fa a penes dos mesos, quan tocàvem ja amb la punta dels dits la tornada a la normalitat. Els contagis es van disparar de nou, amb xifres mai abans vistes, les UCI dels hospitals van començar a copar-se, es va accelerar la vacunació de reforç... I es confirma ja que això últim està sent crucial perquè aquesta ona no estigui traduint-se en una letalitat rècord i un col·lapse del sistema sanitari.La transmissió ha començat a alentir-se i els contagis greus a disminuir de manera significativa, gràcies en gran part a les dosis de reforç. La tercera punxada, segons recull l'OMS en el seu sisè informe sobre òmicron, aconsegueix a més evitar emmalaltir greument fins a un 80% dels casos, un 30% més que només amb les dues primeres burxades.Recolzen aquestes dades els resultats de tres estudis realitzats pels Centres de Control i Prevenció dels Estats Units. El primer d'ells ha reflectit que la dosi de reforç ha impedit en el 90% de les ocasions els ingressos hospitalaris al país durant desembre i gener, mentre que ha estat efectiva un 82% de les vegades a prevenir les visites a urgències.El percentatge d'efectivitat en aquest últim suposat baixa fins al 38% en aquelles persones que havien rebut dues dosis una vegada transcorreguts els sis mesos des que es van vacunar amb la segona, recull l'estudi.Davant d'aquestes dades, rebre dues dosis de la vacuna va tenir una efectivitat del 57% passats sis mesos d'haver rebut la segona.Els contagis també disminueixen entre els qui han decidit rebre la tercera dosi, segons es desprèn d'una altra investigació, i l'índex setmanal d'infeccions se situa en 149 per cada 100.000 habitants, mentre que ascendeix fins als 255 per cada 100.000 en els quals només han rebut dues burxades. En aquest sentit, l'última recerca dels CDC mostra que les probabilitats de presentar símptomes amb òmicron es redueixen fins al 66% amb la tercera injecció.Els tres estudis coincideixen que són els no vacunats els qui tenen el major risc de contagiar-se de covid.L'OMS, no obstant això, continua optant per la precaució i ha advertit que el risc en la pandèmia a causa de l'auge de òmicron continua sent «molt alt», ja que encara que l'eficàcia de les vacunes davant diagnòstics greus de la covid continua sent alta gràcies a la dosi de reforç, no ho és tant contra la infecció.D'altra banda, adverteix que el fort augment de casos a tot el món ha provocat l'augment de les hospitalitzacions i l'atenció en UCIs de molts països, però tranquil·litza en concloure que òmicron tendeix a afectar més el sistema respiratori superior, al contrari que altres mutacions del virus que atacaven el tracte inferior, la qual cosa podria contribuir al predomini de casos menys greus.Quant als tractaments actuals contra casos greus contra la Covid-19, l'organisme assenyala que continuen sent eficaços en contagis per òmicron, encara que podria haver disminuït la seva efectivitat en les quals utilitzen anticossos monoclonals.Els sistemes habituals de detecció del coronavirus, tant les proves PCR com els tests d'antígens, no semblen ser menys eficaços amb òmicron respecte a anteriors variants del coronavirus SARS-CoV-2, indica l'informe de l'OMS.