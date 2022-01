L'avantatge que Bill Gates veu en òmicron i el seu pla per a acabar amb el coronavirus

L'empresari ha tornat a donar la seva opinió sobre l'avanç de la pandèmia a través de les seves xarxes socials

Actualitzada 23/01/2022 a les 20:36

A more transmissive variant is not likely but we have been surprised a lot during this pandemic. Omicron will create a lot of immunity at least for the next year. @trvrb tracks the genetics really well. We may have to take yearly shots for Covid for some time. — Bill Gates (@BillGates) January 11, 2022

Com acabar amb la covid

Durant els dos últims anys, a mesura que la informació i els avanços en la lluita contra el virus anaven augmentant, l'empresari Bill Gates s'ha atrevit a pronosticar quan i com acabarem amb la pandèmia de Covid-19. La ultima vegada ha tingut lloc aquest mes de gener.A penes unes setmanes després de lamentar que «just quan semblava que la vida tornaria a la normalitat, podríem estar entrant en la pitjor part de la pandèmia» amb l'arribada d'òmicron, el cofundador de Microsoft ha tornat a mostrar-se optimista respecte al final del coronavirus tal com la coneixem, segons recull La Vanguardia.En un intercanvi de tuits amb la professora Devi Sridhar recollits en el seu blog personal, Gates ha volgut assenyalar un dels aspectes positius que l'última ona d'aquesta variant podria haver portat: «òmicron crearà molta immunitat almenys durant l'any vinent», ha opinat.«A mesura que els països experimentin la seva ona de òmicron, els sistemes de salut es veuran compromesos», ha apuntat, per això creu que tan aviat com la variant travessi les fronteres d'una nació i contagiï a gran part de la seva població, «la resta de l'any hauríem de veure molts menys casos, per la qual cosa la Covid podria ser tractada més com una grip estacional».Respecte a l'aparició de noves mutacions del virus, el filantrop estatunidenc creu que «una variant més transmisiva no és probable», encara que es mostra caut perquè durant 2021 hem estat sorpresos de nou amb l'aparició de òmicron en els últims mesos de l'any.Gates, d'altra banda, considera que el gruix dels casos greus que es registrin en els centres hospitalaris «seran persones no vacunades», i és en aquesta qüestió on l'estatunidenc creu que està la clau per a posar punt i final a la pandèmia.«La irrupció d'òmicron ha estat un desafortunat recordatori que l'única manera d'eliminar l'amenaça de la Covid-19 en un lloc és eliminar-lo a tot arreu», va escriure recentment al seu blog, posant l'accent que és essencial que tant les vacunes com els nous tractaments contra la malaltia arribin a tothom.Si no ho fan, «salvaran vides, però no acceleraran realment el final de la pandèmia». Amb la finalitat de continuar aportant el seu granet de sorra perquè totes aquestes innovacions arribin també als països més pobres, ha reafirmat el seu compromís amb la Coalició per a les Innovacions en Preparació per a Epidèmies, que va tenir un «paper inavaluable en la pandèmia de Covid-19 com un dels líders de COVAX», amb una nova inversió de 150 milions de dòlars a través de la Fundació Gates.