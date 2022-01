Isabel Rodríguez assegura que Espanya és líder a complir normes d'UE per a recuperació

La ministra ha explicat que Espanya és l'únic país fins ara a rebre 19.000 milions d'euros de fons europeus per aquest fet

La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha assegurat aquest diumenge que Espanya ha estat «el primer de la classe» en el compliment de les directrius del projecte de recuperació europea i per això ha estat l'únic país fins ara a rebre 19.000 milions d'euros de fons europeus.«Hem estat els primers a anar complint les tasques, els primers de la classe a sol·licitar-ho, a presentar-ho i ara a aprovar els exàmens», ha declarat la portaveu del Govern en un acte del PSOE a Valladolid en el qual ha destacat que Espanya ha estat el primer país a presentar el seu projecte i aconseguir aquesta quantia.Ha fet referència també a Castella i Lleó, que tindrà 700 milions d'euros d'aquests 19.000 «disposats en la casella de sortida per a ser invertits» i ha confiat que el pròxim president de la Junta de Castella i Lleó que surti després de les eleccions del 13F els gestions «amb absolut rigor i certesa».Per a la ministra de Política Territorial ha estat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el que ha liderat a Europa la manera diferent d'afrontar el creixement econòmic i la resposta a la crisi derivada de la covid-19 respecte a la de 2008.Ha assenyalat que en l'anterior crisi econòmica el PP va optar per la reforma laboral, la congelació de les pensions, donar més diners a la banca i menys a la gent i en canvi en la dels dos últims anys el Govern va optar «davant de l'austericidi per la inversió pública» i el suport als quals van haver de tancar els seus negocis fa dos anys en el primer estat d'alarma.