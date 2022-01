Illa retreu a ERC el 'no' a la reforma laboral

El líder del PSC critica «l'aliança entre PP i ERC» en l'oposició a la proposta de reforma

Actualitzada 23/01/2022 a les 13:17

El líder del PSC, Salvador Illa, ha recriminat a ERC que de moment s'oposi a la proposta de reforma laboral i els ha qüestionat que «es permetin arrogar-se la representació dels treballadors». «Vostè qui és per esbroncar els representants dels empresaris i dir que la reforma li sembla poc? És que vostès representen millor els treballadors que UGT o CCOO? Què s'han cregut?», ha demanat Illa en un acte des de Menorca. El líder socialista català també ha assenyalat «la curiosa aliança entre ERC i PP», tots dos contra la proposta de reforma, i ha dit que li «costa d'entendre» que els dos partits «vagin junts».

Illa també ha demanat als republicans que «respectin el diàleg» que assegura que hi ha hagut amb agents socials i patronal per tancar la proposta de reforma.

D'altra banda, Illa ha remarcat que se sent «molt reconegut» en les declaracions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, on va dir que apostava per la «diplomàcia» i la distensió» en la situació entre Ucraïna i Rússia. «És moment de la diplomàcia ara i per molt temps, no és moment d'altres coses», ha dit.