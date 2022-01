El Govern descarta que càrrecs de Bombers es lucressin, però admet disfuncions

Defensa que no hi ha «cap indici» que els funcionaris s'hagin beneficiat econòmicament dels contractes investigats ni hagin «maniobrat» per a afavorir a l'empresa adjudicatària

Actualitzada 23/01/2022 a les 13:01

El Departament d'Interior català sosté que no hi ha «cap indici» que alts càrrecs dels Bombers de la Generalitat s'hagin beneficiat econòmicament dels contractes del cos que investiga la justícia, però admet «episodis d'insuficiència de crèdit» per «disfuncions» en els processos de licitació.Fonts de la conselleria han assegurat a Efe que s'està actuant amb «total transparència» davant la investigació judicial a la cúpula dels Bombers de la Generalitat -inclòs el director general de Prevenció Joan Delort- per presumptes irregularitats en factures inflades i suposat pagament de comissions en el servei de manteniment de vehicles del cos.Segons aquestes fonts, fins al moment no hi ha «cap indici» que funcionaris d'Interior s'hagin beneficiat econòmicament dels contractes investigats ni hagin «maniobrat» per a afavorir a l'empresa adjudicatària, la sevillana Iturri S.A..El Departament d'Interior atribueix les irregularitats investigades a «disfuncions» en els procediment de licitació i de manteniment dels vehicles que, asseguren, en els últims cinc anys han produït «de manera recurrent episodis d'insuficient de crèdit».Les mateixes fonts indiquen que, des de l'inici de la legislatura, l'actual equip d'Interior -encapçalat pel conseller Joan Ignasi Elena, d'ERC- està treballant per a «revertir» la situació, amb mesures que passen per una millora en la gestió dels circuits de control de l'execució dels contractes, un procés de licitació que ampliï la concurrència i una dotació pressupostària suficient per a atendre les «necessitats reals» del servei.Segons ha detallat el Departament d'Interior, als últims 20 anys s'ha contractat externament el servei de manteniment preventiu i correctiu de la flota de vehicles de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis (DGPEIS).Aquest servei té un alt nivell de complexitat, afegeixen, tant per la singularitat dels vehicles dels bombers com per la necessitat de prestar el servei a tot el territori i amb disponibilitat permanent.Des de 2002, l'empresa Iturri S. a. ha estat sempre l'adjudicatària de totes les licitacions que s'han tramitat per aquest servei i, en la pràctica totalitat d'elles, va ser l'única licitadora.Segons manté Interior, el procediment consistia en el fet que els parcs de bombers feien les peticions inicials, les validava el DGPEIS o les regions d'emergències i, posteriorment, l'empresa duia a terme la reparació, en tallers propis o concertats.Això generava, afegeix la conselleria, un «retard important» a la facturació que dificultava el control de la disponibilitat del crèdit, la qual cosa acabava provocant que, a partir de determinat moment de l'any, els encàrrecs generessin una facturació per a la qual no hi havia cobertura de crèdit disponible.A això se sumava, agreguen la fonts, «l'envelliment» del parc de Bombers, que provocava una «pressió sobre el servei» sense una dotació pressupostària suficient per a fer-li front.Aquestes «disfuncions» van motivar la tramitació de dos reconeixements extrajudicials de crèdit, un a finals de 2016 i un altre el 2019, i el 2020 es va constatar que s'estava tornant a repetir la mateixa situació, per la qual cosa es van plantejar mesures de contenció que van resultar insuficients.De fet, a dinals de març de 2021, la facturació presentada per Iturri S.A -el responsable del qual a Catalunya també està imputat- havia consumit ja el 71% del crèdit anual disponible.El 3 de maig de 2021, afegeix el Departament, la secretaria general va obrir una informació reservada, que es va tancar el 21 de maig -cinc dies abans de la presa de possessió d'Elena i a penes dues setmanes abans que ho fes *Delort- i es va decidir enviar l'expedient a la Fiscalia i als Mossos d'Esquadra.Després d'una «avaluació inicial» de la situació, la conselleria va adoptar diverses mesures «urgents», entre elles resoldre el contracte amb Iturri en preveure «l'esgotament imminent» del crèdit, redactar els plecs del servei per a 2022, amb un 46% més de pressupost, i encarregar una auditoria de la facturació.Al novembre, es van adjudicar quatre contractes simplificats, un d'ells a una empresa diferent a Iturri.Amb aquestes actuacions «està previst restaurar la normalitat del servei de manteniment en el primer trimestre de 2022, amb una dotació pressupostària suficient per a no tornar a caure en la insuficiència de crèdit», garanteix el Departament.També s'estan abordant reformes estructurals per a corregir a llarg termini les «disfuncions» sofertes pel servei, com a canvis en la licitació per a facilitar la concurrència d'empreses o la modificació de l'estructura orgànica del DGPEIS per a separar les funcions de prescripció de necessitats de les de disseny i gestió dels processos de contractació.