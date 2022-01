Els condemnats es troben a la presó des de juny de 2020 per l'espoli de l'entitat cultural

Actualitzada 23/01/2022 a les 13:37

El Govern espanyol ha denegat l'indult sol·licitat pels exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet i Jordi Montull, els qui estan a la presó des de juny de 2020 per a complir sengles condemnes de fins a nou anys i vuit mesos de presó per l'espoli de l'entitat cultural.En un escrit, al qual ha tingut accés Efe, l'Audiència de Barcelona, que el 2018 va condemnar als saquejadors del Palau, ha comunicat a les parts la decisió del Consell de Ministres de no concedir l'indult a Millet i Montull, en la seva reunió del passat 28 de desembre.