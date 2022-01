Unes 800 persones es manifesten a Barcelona contra el certificat covid

El departament de Salut està pendent d'un informe que va sol·licitar al comitè científic assessor per a decidir si manté el certificat

Unes 800 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dissabte a la tarda pel centre de Barcelona contra el certificat covid, que la Generalitat aplica a Catalunya des de finals de novembre.Com en anteriors dissabtes, la marxa «contra el passaport sanitari» ha començat a les sis de la tarda a la Plaça Universitat de Barcelona.El departament de Salut de Generalitat està pendent de rebre un informe que va sol·licitar al comitè científic assessor per a decidir si manté el certificat covid, davant l'expansió de la variant Òmicron.A Cantàbria, per exemple, el passaport covid ha deixat de ser obligatori per a accedir als establiments en els quals es consumeix beguda o menjar, ja que les autoritats sanitàries d'aquesta comunitat han considerat que l'alta contagiositat de la variant Òmicron, fins i tot entre els vacunats, feia que aquesta mesura ja no tingués sentit.