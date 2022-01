Sánchez defensa una classificació energètica amb les renovables com a «clau»

El govern central reitera el seu rebuig a l'etiquetatge del gas i l'energia nuclear com a verds perquè enviaria «un senyal confús als mercats financers»

Actualitzada 22/01/2022 a les 11:37

La UE debe liderar la agenda climática a nivel global. España defiende una clasificación energética basada en la ciencia y la evidencia, útil y clara. Las energías renovables son la clave.



Comparto la reflexión de las VP @NadiaCalvino y @Teresaribera ⤵️https://t.co/HhTnR5ofHd — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 22, 2022

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dissabte una classificació energètica europea «basada en la ciència i l'evidència», la qual cosa suposaria situar a les renovables com a element «clau» en l'agenda climàtica, per davant de tecnologies com la nuclear o el gas.En un missatge publicat en el seu compte de Twitter, Sánchez ha compartit les reflexions publicades per les vicepresidentes d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, i Transició Ecològica, Teresa Ribera, en una tribuna en el diari «Expansió».Aquests missatges estan en línia amb la carta remesa aquesta setmana per Espanya, Àustria, Dinamarca i Luxemburg a la Comissió Europea qüestionant la seva proposta d'incorporar el gas i la nuclear en la taxonomia europea d'energies al mateix nivell que les renovables.En la seva tribuna, totes dues vicepresidentes reiteren el seu rebuig a l'etiquetatge del gas natural i l'energia nuclear com a verdes perquè, al seu judici, enviaria «un senyal confús als mercats financers», l'eventual inversió dels quals en energies «més costoses i contaminants (...) distrauria fons d'inversions que podrien destinar-se en la direcció correcta: les energies renovables».«No es tracta de qüestionar aquestes fonts de generació d'energia», puntualitzen, sinó d'atendre la «tasca» de crear una classificació adequada de les activitats «que contribueixen sense risc a descarbonizar» l'economia.Calviño i Ribera afegeixen que Espanya compta amb un gran potencial en els sectors lligats a la transició energètica, com les renovables, l'emmagatzematge o l'hidrogen renovable -així com en la fabricació de components-, la qual cosa podria situar al país com a «potència mundial» en el sector.