Pinten de vermell la façana del ministeri d'Agricultura contra les macrogranges

La manifestació defensava que «la ramaderia és responsable de més emissions de gasos d'efectes d'hivernacle que tot el sector del transport mundial combinat»

Actualitzada 22/01/2022 a les 20:23

El col·lectiu Futuro Vegetal ha llançat aquest dissabte pintura vermella sobre la façana del Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació en protesta per les últimes declaracions del ministre Luis Planas contràries a la postura del Ministre de Consum Alberto Garzón sobre les macrogranges.Els manifestants, que han exhibit pancartes en les quals es podien llegir lemes de rebuig a la ramaderia intensiva, han denunciat «la incapacitat del Govern per a abordar la necessària protecció del medi ambient i els animals».El col·lectiu ecologista i *animalista rebutja amb aquest acte les declaracions realitzades el dilluns passat a Brussel·les pel ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en les quals celebrava que, «per fortuna», les declaracions d'Alberto Garzón no haguessin tingut «cap impacte» en les exportacions càrnies d'Espanya.Segons Eduardo Rovira, portaveu del moviment climàtic i pels drets dels animals, «l'activitat ramadera és un sense sentit ecològic que ha de detenir-se immediatament, més encara quan aquesta mateixa setmana coneixíem que hem traspassat el cinquè límit planetari amb la contaminació química i la seva relació dels antibiòtics i els purins».«A penes quatre famílies controlen els cinc conglomerats d'empreses més importants de l'estat espanyol amb una facturació de més de gairebé quatre mil milions d'euros», sosté el col·lectiu per a *quie «és necessari atallar el problema per a tenir una transició ecològica justa», ha afegit Rovira.En la protesta, que ha acabat amb la històrica façana tacada de pintura vermella, es van aportar dades com que «la ramaderia és responsable de més emissions de gasos d'efectes d'hivernacle que tot el sector del transport mundial combinat», o que «la ramaderia és el principal impulsor de la desforestació en el món».Futuro Vegetal assegura així mateix que «un canvi massiu a nivell mundial dels aliments d'origen animal tindria un impacte significatiu i gairebé immediat a la solució de la Crisi Climàtica».