Pfizer assegura que la pastilla anticovid que comprarà Espanya també és eficaç contra Ómicron

Pedro Sánchez va anunciar aquest mes la compra de 344.000 dosi d'aquest antiviral oral

Actualitzada 22/01/2022 a les 13:26

La farmacèutica Pfizer va assegurar aquest dimarts que els estudis realitzats en laboratori del tractament oral paxlovid contra la covid-19 han demostrat que és també eficaç contra la variant Òmicron del coronavirus SARS-CoV-2.Segons un comunicat, els estudis suggereixen que el tractament «té el potencial de mantenir concentracions de plasma molt superiors a la quantitat necessària per a evitar que Òmicron es repliqui a les cèl·lules».Paxlovid, que ha obtingut una autorització d'emergència als Estats Units i altres països, redueix el risc d'hospitalització o mort en prop d'un 90%, comparat amb un placebo en pacients d'alt risc quan són tractats en els cinc primers dies des de l'aparició dels símptomes.El passat dia 10, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez va anunciar la compra, per a aquest mes de gener, de 344.000 dosi d'aquest antiviral oral de Pfizer contra la covid-19.El tractament combina nirmatrelvir, que bloqueja la replicació del virus mitjançant la inhibició de l'enzim proteasa, i ritonavir, la funció del qual és augmentar la durada de l'efectivitat.«Dissenyem específicament paxlovid per a mantenir la seva activitat davant els coronavirus, així com les variants que actualment causen preocupació i que tenen predominantment mutacions en les proteïnes de les seves espículas», va dir el cap científic de Pfizer Mikael Dolsten, citat a la nota.El comunicat indica que en un estudi in vitro realitzat per Pfizer, es va provar l'eficàcia de nirmatrelvir contra la encima Mpro que el coronavirus necessita per a replicar-se i que comparteixen les diferents variants del SARS-CoV-2, inclosa la Òmicron.«Els resultats van mostrar en tots els casos que el nirmatrelvir era un potent inhibidor» diu la nota.Segons Kris White, professor ajudant del Departament de Microbiologia del centre Icahn de l'hospital Mont Sinaí, a Nova York, és encoratjador veure com les primeres dades mostren que el tractament oral manté «una activitat antiviral in vitro contra» Òmicron.El centre Icahn va realitzar al costat de Pfizer un altre estudi de laboratori per a determinar l'efectivitat del tractament paxlovid contra Òmicron i altres variants del coronavirus.Al desembre, l'Agència Europea del Medicament va assegurar que paxlovid pot emprar-se per a tractar als adults amb covid-19 que no requereixen oxigen suplementari i que tenen un major risc de desenvolupar una forma greu de la malaltia.