Marta Rovira avisa Sánchez que el pacte d'investidura quedarà «tocat» si aprova la reforma laboral amb PP o Cs

La dirigent republicana admet sentir «profunda vergonya» per les llicències d'edat al Parlament

Actualitzada 22/01/2022 a les 21:18

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha advertit al govern espanyol que el pacte d'investidura amb els republicans quedarà «tocat» si el PSOE opta per pactar la reforma laboral amb el PP o Ciutadans. «Estem en el 'no' a la reforma laboral, tot i que volem negociar perquè no podem assumir la seva proposta, perquè no volem una reforma del PP maquillada», assenyala Rovira en una entrevista a 'El Periodico', en què lamenta que els sindicats donin per bo un acord «tan poc ambiciós».

En l'entrevista a 'El Periodico', Rovira confirma que ERC continua rebutjant la reforma laboral i critica l'executiu espanyol per no haver comptat amb la coalició d'esquerres al Congrés en l'acord i reclama «transparència». «Per què se'ns diu que hem d'adherir-nos a uns condicionants europeus que no sabem quins són? Si el problema és Europa, cal explicar-ho», afegeix.

Rovira, d'altra banda, defensa la política de diàleg amb l'executiu espanyol per resoldre el conflicte polític i demana a Junts treballar «amb profunditat» per «explorar la via negociada». «La posició de Junts el dia abans de la mesa de negociació va ser purament tàctica perquè treballava l'acord pres pel qual el diàleg s'establia entre governs i no entre partits», comenta. Així mateix, ha defensat que l'aliança amb la CUP continua sent estratègica. «Compartim objectius polítics», remarca.

Pel que fa les polèmiques llicències d'edat, destapades pel diari 'Ara' a principis de setmana, Rovira reconeix que va sentir «profunda vergonya» en saber de la seva existència. «He demanat disculpes a ERC, perquè he sigut diputada i portaveu i no vaig tenir coneixement d'aquesta informació», indica. La secretària general d'ERC explica que junt amb el president de la formació, Oriol Junqueras, han donat ordre al partit perquè investigui si hi ha altres administracions que també apliquen les llicències d'edat.

Per últim, Rovira afirma que no veu proper el retorn dels polítics exiliats com l'expresident Carles Puigdemont o ella mateixa. «L'Estat no ha decidit encara frenar la repressió. Se'm fa difícil pensar que tolerin la nostra tornada», opina la dirigent republicana, que reitera la seva defensa en l'amnistia, tot i que considera que posar la reforma del delicte de sedició sobre la taula de diàleg seria «una via per començar el fi de la repressió».