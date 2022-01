La raó per la qual és bo per a la salut dels nens entrar més tard al col·legi

Durant els confinaments, els adolescents i nens van guanyar temps del somni, la qual cosa va tenir efectes beneficiosos

Actualitzada 22/01/2022 a les 20:51

Menor consum d'alcohol i cafeïna

La pandèmia ha resultat molt disruptiva per a tots els nens i joves en edat escolar, que han hagut d'adaptar-se a modalitats d'ensenyament no presencial, han patit interrupcions, aïllaments domiciliaris... No obstant això, les noves maneres de fer les coses també han tingut alguns efectes positius, dels quals es parla menys sovint.Així, un estudi dut a terme sobre més de 3.600 alumnes d'institut suïssos i publicat a JAMA Network va trobar que, durant el temps en el qual van estar cursant els seus estudis de forma no presencial a causa dels confinaments, els estudiants van guanyar de mitjana 75 minuts de somni al dia, la qual cosa va tenir un impacte molt favorable en el seu benestar.De fet, els autors també van trobar que, quant a la salut física, la qualitat de vida d'aquests joves va augmentar considerablement i que el seu consum d'alcohol i cafeïna es va reduir notablement.Per a extreure aquesta informació, es va realitzar una enquesta a tots els participants els resultats dels quals van ser finalment comparats amb un altre estudi de 2017 de característiques similars, a fi de poder observar l'evolució en el temps.Concretament, el que van trobar és que durant el període d'educació no presencial els alumnes es despertaven, de mitjana, 90 minuts més tard que en les èpoques d'educació presencial, i tendien a ficar-se al llit només 15 minuts després del que haguessin fet normalment.Això, suggereixen els autors del treball, va tenir nombrosos efectes beneficiosos per als adolescents, que es trobaven en millor forma física, i això va fer més suportables algunes de les conseqüències negatives de l'aïllament.De fet, en aquesta línia els investigadors defensen que aquestes troballes secunden clarament els beneficis de començar el col·legi més tard durant el matí per a millorar la qualitat i quantitat del somni dels joves, uns beneficis que no sols afecten la seva salut en general sinó que fins i tot podrien repercutir en la seva capacitat per a estudiar i concentrar-se.Aquesta idea ja ha estat defensada en molts estudis anteriors, que en alguns casos fins i tot recomanen no començar les classes fins entorn de les 11 del matí. L'argument més comú, en aquest sentit, és que aquests horaris s'alineen millor als ritmes de somni de les persones adolescents.