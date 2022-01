La despesa diària dels turistes LGTBI supera en 100 euros la mitjana nacional

Segons un estudi el client client és «exigent» i busca llocs en els quals es pugui sentir lliure i acceptat, no que sigui expressament un destí LGTBI

Actualitzada 22/01/2022 a les 12:39

La despesa que fan els turistes LGTBI se situa entorn dels 150 euros diaris, davant d'un rang d'entre 44 euros en viatges nacionals i 66 euros en internacionals de la mitjana nacional, en un segment que és «exigent» i que ha estat un dels primers a tornar a la normalitat postpandèmia.A més, Espanya acull un 20% del negoci turístic de la Unió Europea en l'àmbit LGTBI i rep entorn de 7 milions de turistes d'aquest segment a l'any (amb dades prèvies a la pandèmia).Les dades han estat recollits per la consultora JN Global Project, que treballa específicament per a aquest univers i col·labora amb Ifema en l'organització de Fitur LGTBI+, un espai en el marc de la Fira Internacional de Turisme que té lloc fins a aquest pròxim diumenge a Madrid.El conseller delegat de l'empresa, Nano García, ha explicat a Efe que el perfil d'aquesta mena de client és «exigent» i busca llocs en els quals es pugui sentir lliure i acceptat, no que sigui expressament un destí LGTBI.Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), relatius al tercer trimestre de 2021, la despesa mitjana diària dels espanyols en els seus viatges se situa en 44 euros en els desplaçaments nacionals i en 66 euros si van a l'estranger. La xifra LGTBI és, per tant, entorn de 100 euros superior.Aquest ha estat un dels segments que més ràpid ha tornat a la normalitat després de la pandèmia de la covid 19, segons Nano García.A Fitur LGTBI+ estan representats amb estand propi les comunitats d'Andalusia, Castella-la Manxa, Extremadura, Madrid i la Comunitat Valenciana, a més de Saragossa, Torremolinos (Màlaga), Eivissa i Gran Canària, amb el patrocini d'Ibèria que els dona suport des de fa anys.La presència internacional és nul·la per la pandèmia, però països com l'Argentina, l'Uruguai, Colòmbia o Portugal solen ser habituals en la fira de Madrid i tornaran quan torni la normalitat, confia García.Als destins tradicionalment coneguts com a respectuosos amb el col·lectiu gai («gai friendly»), com Madrid, Torremolinos (Màlaga), Maspalomas (Gran Canària) o Sitges (Barcelona), amb un producte molt ajustat per a aquest públic, es van sumant progressivament altres llocs fins ara allunyats d'aquest nínxol.En destins com Madrid, l'oferta d'oci específica en destins és molt àmplia, i la vida LGTBI no se circumscriu ja només al barri de Chueca sinó que «la diversitat se sent en tota la ciutat».A tall d'exemple assenyala que el Museu Reina Sofia va obrir en 2017, coincidint amb la celebració mundial de l'Orgull Gai en la capital, un recorregut específic per al públic LGTBI, que continua mantenint.En aquest procés de canvi cap a un turisme més inclusiu veu a comunitats com Castella-la Manxa o Extremadura, que estan treballant per a oferir productes específics.De fet Castella-la Manxa està treballant juntament amb la consultora en un manual de bones pràctiques perquè les empreses dedicades al turisme entenguin que «aquest sector no és diferent a uns altres, però sí que cal tenir les eines adequades», assenyala.També la Comunitat Valenciana ha destacat pel seu treball en pro del turisme LGTBI i el 2026 serà seu d'un esdeveniment internacional, València Gai Games, que li aportarà «valor i imatge de marca» i al qual s'espera que acudeixin unes 100.000 persones.No obstant això, en altres comunitats, entre les quals Nano García cita a Castella i Lleó i Galícia, encara queda molt terreny per recórrer: «Es fan coses però els seus dirigents han de ser conscients del que aporta aquest turisme, no sols en termes econòmics sinó també en termes socials».Contra la creença estesa, aquest col·lectiu no té un poder adquisitiu per sobre de la mitjana, segons Nano García, que explica que els llocs de treball són iguals, però sí que té més capacitat de compra perquè «la majoria no tenen fills i poden destinar els seus diners a altres coses com el turisme, l'oci o la cura personal».