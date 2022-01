ERC s'oposa de manera «rotunda» a que Espanya enviï efectius a la Mar Negra

Els republicans han instat a augmentar l'esforç diplomàtic i han demanat als EUA i als seus aliats que parin qualsevol acció encaminada a la integració d'Ucraïna a l'OTAN

Actualitzada 22/01/2022 a les 19:48

ERC ha expressat aquest dissabte la seva «rotunda» oposició a l'anunci del Govern central que enviarà fragates a la Mar Negra, per la qual cosa ha exhortat a l'Executiu espanyol a «no participar de l'escalada bèl·lica» per les tensions entre Rússia i els EUA a propòsit d'Ucraïna i la seva eventual entrada en l'OTAN.En un comunicat, la formació republicana ha instat el Govern espanyol a consensuar qualsevol resposta en aquest conflicte amb la Unió Europea.La ministra de Defensa, Margarita Robles, va assegurar abans-d'ahir que s'enviaran fragates i altres operatius espanyols a la zona, una iniciativa que ha generat discrepàncies entre els dos socis del Govern, Podemos i el PSOE.ERC ha instat a totes les parts implicades en aquest conflicte a «iniciar una desescalada de les tensions i a la desmilitarització de la frontera entre Rússia i Ucraïna».Així mateix, ha instat a augmentar l'esforç diplomàtic i ha demanat als EUA i als seus aliats que parin qualsevol acció encaminada a la integració d'Ucraïna a l'OTAN com a contribució immediata a la desescalada de la tensió actual, al mateix temps que han reclamat una mediació en el conflicte tant de l'ONU com de l'OSCE.D'altra banda, ERC considera també que ha de respectar-se la sobirania d'Ucraïna i evitar amenaces i ingerències en les seves decisions com a Estat independent.