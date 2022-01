Els científics alerten d'una emergent «epidèmia de miopia»

Les causes podrien incloure des de l'ús incrementat de pantalles a la generalització de l'educació superior

Factors genètics i ambientals

És possible frenar aquest augment

Recentment, els experts han començat a advertir d'una emergent 'epidèmia' de miopia, segons recull el mitjà especialitzat Plos one després d'haver observat un agut increment dels casos entre els nascuts als últims anys de la cohort generacional del baby boom.Així, basant-nos en les dades recollides de 107,442 participants en el programa extensiu Biobank al Regne Unit, els nascuts a finals de la dècada dels anys 60 tenen un 10% més de probabilitats de patir miopia que els nascuts 30 anys abans.El major salt es dona entre els qui van experimentar canvis en la visió en etapes més avançades de la seva vida, si bé entre els qui la pateixen des de nens el nombre de casos severs s'ha multiplicat per dos en el mateix període.Per a entendre el per què d'aquest fenomen hem de tenir en compte els factors que propicien l'aparició de la miopia: es creu que la condició apareix per una mescla de components genètics i ambientals, que inclouen el temps d'ús de pantalles.Precisament, és sobre aquests últims sobre els quals poden actuar les polítiques de salut pública. En aquest sentit, els autors del document opinen que «l'emergent epidèmia de miopia és ara un apressant motiu de preocupació a nivell internacional».Per a fer-nos una idea de les xifres, la cohort de més edat coberta per l'estudi inclou als nascuts entre 1939 i 1944. En aquest grup, el percentatge dels qui van desenvolupar miopia de nens és del 12,6% i el dels qui la van desenvolupar més tard en la seva vida és del 7.4%.En canvi, en el grup més jove (els nascuts entre 1965 i 1970), els qui van desenvolupar el trastorn en la infància constitueixen un 15,6% i els qui la van desenvolupar més tard el 13,6%.Les raons són complexes, però els investigadors proposen diverses possibilitats entre les quals inclouen canvis en la dieta en la infància, l'augment de l'ús de pantalles digitals i canvis en els mètodes educatius (per exemple, passar més temps fent deures i menys temps en l'exterior).Una altra possibilitat que tenen en compte és que influeixi en aquest resultat un increment del nombre de persones que continuen formant-se passats els 18 anys d'edat, ja que en aquests casos s'incrementa el nombre d'anys en què es passa molt temps al dia llegint. De fet, això concorda amb les conclusions de molts estudis previs.Amb tot, els autors si remarquen que, en tenir en compte altres cohorts, s'observa una reducció en l'augment dels casos en els nascuts entre 1955 i 1970, amb el que aquest augment podria ser frenat o fins i tot revertit amb les correctes polítiques sanitàries públiques.Per a això, no obstant això, opinen que és necessari continuar estudiant i entendre millor els factors que influeixen en el curs de la miopia durant la vida d'una persona, de manera que sigui possible dissenyar línies d'actuació eficaces per a actuar sobre ells.