El preu de la llum es torna a encarir aquest diumenge i recupera els 200 euros per MWh

Augmenta per segon dia consecutiu després de quatre dies de descensos a principis de setmana

Actualitzada 22/01/2022 a les 18:36

El preu mitjà de la llum en el mercat majorista s'encarirà aquest diumenge un 5,7% respecte a aquest dissabte i tornarà a superar els 200 euros per MWh, concretament fins als 201,34 euros, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). Per a aquest dissabte, el preu va quedar fixat en 190,41 euros després de quatre jornades seguides de descensos a principis de setmana. La franja més cara serà entre nou del vespre i deu de la nit, amb 249 euros per MWh, mentre que la franja més baixa serà entre cinc de la matinada i les sis del matí. Si es compara el preu amb el mateix dia de la setmana passada, aquest diumenge serà un 5,5% més barat.

Tot i situar-se en els 201,34 euros per MWh, el preu de la llum en el mercat majorista queda lluny de les xifres rècord del desembre, amb preus per sobre als 300 euros per MWh i amb puntes que superaven els 400 euros MWh.

En canvi, en relació al 23 de gener del 2021, el preu mitjà de la llum en el mercat majorista continua disparat, ja que aleshores es va situar en els 27,5 euros MWh, set vegades menys.