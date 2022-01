Educació declara 6.556 positius més, amb 129.852 persones aïllades (-1.792) i 208 grups confinats

Hi ha cinc centres tancats completament (-2) i 147 tenen algun grup afectat (-2)

Actualitzada 22/01/2022 a les 11:29

El Departament d'Educació ha declarat 6.556 positius més acumulats aquest curs i el total arriba als 268.160. D'aquests, 231.041 són d'alumnes, 5.856 més que divendres; 37.007 de docents i personal d'administració i serveis (+697) i 112 de personal extern (+3). En paral·lel, es registren 208 grups escolars confinats d'uns 72.000 totals, cap més que en el darrer balanç, i 129.852 persones en quarantena (-1.792). D'aquestes, 121.225 són alumnes (-1.327), 8.581 docents o personal d'administració i serveis (-465) i 46 personal extern (ídem). A més, hi ha cinc centres tancats completament, dos menys, a la Noguera, la Selva, Osona, el Bages i el Baix Camp.



Els cinc centres tancats són la llar d'infants La Mainada, de Menàrguens (Noguera), la llar d'infants privada Pam i Pipa de Santpedor (Bages), la llar d'infants Estel d'Olost (Osona), la llar d'infants La Falguereta a Fogars de la Selva (Selva) i la llar d'infants privada Mafalda de Reus (Baix Camp). En els darrers 10 dies s'han registrat 116.111 positius per covid-19, dels quals 104.357 d'alumnes, 11.701 de docents i personal d'administració i serveis i 53 de personal extern. D'altra banda, hi ha 147 centres amb grups confinats, 2 menys que divendres, el 2,88% d'un total de 5.108 centres. Cal tenir en compte que un grup no es considera tancat si algun dels seus membres, ja siguin alumnes o el mestre, ja ha passat la infecció o està vacunat.