Compte amb les últimes estafes a Bizum

Actualitzada 22/01/2022 a les 21:08

Com evitar les estafes

Bizum s'ha convertit en un dels mitjans de pagament més utilitzats a Espanya. Una manera d'enviar diners telemàticament en qüestió de segons que ja acumula més de 18 milions d'usuaris. Una popularitat que, tanmateix, comporta riscos, ja que cada vegada són més les estafes que s'intenten apropiar de diners gràcies a aquesta via. Per això, convé extremar la precaució per no caure en una estafa que pot costar molt car.Per aquesta raó, el Banc d'Espanya ha llançat una guia per conèixer les més populars així com prevenir-se davant d'elles. Començant per la del fals comprador. Aquesta estafa és popular entre les persones que proven de vendre un objecte. Així, una vegada trobat un potencial comprador, que resulta ser l'estafador, aquest sol·licita el número de telèfon per pagar via Bizum, però en comptes d'enviar l'ingrés, fa una petició d'enviament. Aprofitant-se de les presses i que pot ser que el venedor no s'hagi fixat bé, accepta la transacció i és el comprador el que rep els diners.Un moviment que té també la seva estafa és en el cas dels venedors. Oferint un producte molt suculent a un preu molt baix, l'anunciant sol·licita diners abans d'enviar l'article i quan els rep deixa de donar resposta i deixa el comprador sense import i sense producte.Finalment, l'altra estafa més popular és la de falses prestacions de la seguretat social o ERTEs. Simulant ser un organisme públic, els ciberdelinqüents contacten per SMS o trucades assenyalant que l'ajuda a rebre arribarà mitjançant Bizum. De nou, amb l'opció de sol·licitar en comptes d'enviar diners, la persona enganyada cau en la trampa i cedeix una gran quantitat econòmica a un compte que per a res no és un organisme oficial.És important saber que cap organisme institucional utilitza Bizum per fer enviaments de prestacions. Per això, davant del possible robatori de diners o l'intent, és convenient avisar la policia així com comunicar-li-ho al banc.D'aquesta forma, es podrà començar a seguir el rastre de l'estafa, ja que el número de telèfon al qual s'han enviat els diners va vinculat a un compte bancari i aquesta a una persona o empresa en qüestió. La mateixa companyia de Bizum treballa constantment per acabar amb aquests mals hàbits que creen problemes en un servei que ha arribat per canviar la manera de fer transferències.