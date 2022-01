Centenars de persones reclamen la suspensió de l'experiment de la UB amb Vivotecnia i l'alliberament dels cadells

Una concentració a Barcelona promoguda pel PACMA exigeix a la universitat que trenqui el contracte amb l'empresa

Actualitzada 22/01/2022 a les 17:50

Centenars de persones han protestat aquest dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona contra l'experiment amb una trentena de cadells que el Parc Científic de la UB ha contractat a Vivotecnia. La concentració, convocada pel Partit Animalista - PACMA amb el suport del Sindicat d'Estudiants i ISEA, ha exigit que els cadells, de la raça 'beagle', siguin alliberats de forma immediata i ha demanat que no se sacrifiquin. D'altra banda, els concentrats també han demanat a la UB que trenqui el contracte amb l'empresa, que han recordat té un judici obert per maltractament animal als seus laboratoris, amb seu a Madrid. La concentració al centre de Barcelona ha comptat amb la participació de prop de 450 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana.«Estem reivindicant que s'alliberin els més de trenta beagles que hi ha al laboratori de Vivotecnia i que es trenqui el contracte de la UB amb aquesta empresa», ha afirmat en una atenció als mitjans Ivan Guijarro, coordinador del PACMA a Barcelona. Segons ha explicat, a més, divendres van demanar per via legal la confiscació dels gossos.Per aquest coordinador local del partit, és una «vergonya» que una empresa que té un judici obert com Vivotecnia -el PACMA va denunciar-la- continuï obtenint licitacions públiques i tingui permès seguir amb la seva activitat. «Volem que se segueixi mobilitzant tota la societat», ha dit.A més, durant el seu discurs a la plaça Sant Jaume, també s'ha dirigit a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona, a qui els ha demanat també que actuïn per impedir l'experiment i el sacrifici dels cadells.D'altra banda, Guijarro s'ha mostrat content per la resposta als carrers i creu que la protesta per aquest estudi en concret està marcant un «punt d'inflexió». En aquest sentit, ha afegit que hi ha una revolució «pendent» al món de la ciència que demana trobar alternatives a l'experimentació amb animals.Durant el transcurs de la mobilització a la plaça Sant Jaume, molts dels assistents han acudit a la concentració amb els seus gossos i se n'han pogut veure sobretot de la raça beagle. Entre els cartells han predominat els missatges contra Vivotecnia i els estudis amb animals als laboratoris i el reclam de l'alliberament dels cadells.