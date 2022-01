Una calculadora virtual que prediu el nivell de risc en pacients ingressats amb covid

Ha estat desenvolupada a l'Hospital Universitari Cruces, del Servei Basc de Salut

Una calculadora virtual, dissenyada i validada per metges de l'Hospital Universitari Cruces, del Servei Basc de Salut, és capaç de predir el nivell de risc en pacients ingressats i covid-19.L'estudi, que ha comptat amb la col·laboració de l'Escola d'Enginyeria de Bilbao de la Universitat del País Basc i valguda un model «d'estratificació del risc» en pacients amb pneumònia per covid, acaba de ser publicat íntegrament a la revista Gaceta Médica de Bilbao.L'estudi valida l'ús d'una calculadora digital, desenvolupada pels doctors Alberto Martínez Ruiz, María Hernández, Chus Maroño, Ane Guereca, Carmen Ruano i Unai Olabarrieta.El cap de servei d'Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital Universitari Cruces, Alberto Martínez Ruiz, ha destacat en una nota que «la inclusió dels models de predicció en l'assistència sanitària suposa un gran avanç, perquè permet la identificació de pacients d'alt risc que puguin necessitar cures crítiques o una intervenció immediata».L'«estratificació» del risc permet als especialistes diferenciar entre tres nivells de risc: baix, mitjà i alt, per derivar als pacients a la planta d'hospitalització, si mostren un risc baix i moderat, o a la Unitat de Crítics en cas de risc alt.Martínez Ruiz ha assenyalat que en el seu model es recullen 15 variables que inclouen dades epidemiològiques (edat), antecedents clínics i dades analítiques i que «cap d'ells està subjecte a la subjectivitat del clínic» i que «es poden determinar amb facilitat en qualsevol entorn hospitalari».El model recull la diferència entre pacients vacunats, no vacunats, o amb vacunació incompleta, així com altres variables com el nivell de pressió arterial, grau d'obesitat, condició o no d'immunodeprimit, freqüència respiratòria, saturació d'oxigen, nivell de consciència, estudis radiològics i aspectes analítics.L'avaluació crítica dels models predictius sobre la covid-19 publicats en l'àmbit internacional «ha mostrat importants deficiències i alt risc de biaixos. Intentem la validació de models d'altres països, però no van resultar validables en la nostra mostra de pacients», ha indicat l'especialista.Martínez Ruiz ha assegurat que han desenvolupat «un model de predicció robust i senzill» que pot aplicar-se diàriament d'una manera «fàcil i ràpida» en qualsevol planta d'hospitalització de qualsevol hospital «independentment de la seva grandària».«El model està ben calibrat, permet una bona discriminació i ha estat confirmat en una validació externa en diferents àmbits assistencials», ha afirmat.