Un projecte europeu estudiarà la vacuna d'Hipra en infants, adolescents i persones immunocompromeses

Actualitzada 21/01/2022 a les 11:51

El projecte europeu RBDCOV estudiarà la vacuna contra la covid-19 d'Hipra en infants, adolescents i pacients immunocompromesos. El projecte, finançat a través del programa Horizon Europe, està liderat per la farmacèutica amb seu a Amer (Selva) i té com a objectiu provar l'eficàcia, la tolerabilitat i la seguretat del vaccí recombinant en aquests col·lectius. Els assajos tindran una durada de dos anys i mig i per dur a terme el projecte, Hipra treballarà amb un consorci internacional que inclou empreses i institucions de cinc països. Entre ells, Regne Unit, Alemanya, Itàlia i Turquia. El projecte gestionarà un pressupost de 9,7 milions d'euros (MEUR).