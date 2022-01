Mercadona apuja el sou un 6,5% a tota la seva plantilla

La companyia compta actualment amb 93.300 empleats

Actualitzada 21/01/2022 a les 14:09

El Comitè de Direcció de Mercadona ha acordat apujar un 6,5 % el sou de tota la plantilla per «garantir el poder adquisitiu de les més de 93.300 persones que té a Espanya», expliquen en un comunicat.

Aquesta mesura, afegeix la companyia , «s'adopta dins d'un escenari complex com el que s'està vivint i en què totes les persones que formen part de la companyia són essencials per adaptar-se amb agilitat i determinació, perquè són el millor actiu dels clients: com més satisfan "El Cap” (com s'anomena internament el client) més avança Mercadona».

A partir del mes de gener d'enguany, el salari mínim d'entrada a Mercadona durant el primer any serà de 1.425 euros bruts al mes, és a dir, 87 euros més al mes que l'any 2021.