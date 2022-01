La primera nit sense toc de queda a Catalunya transcorre sense incidències

Segueix vigent la limitació de trobades a 10 persones, el tancamet de l'oci nocturn i la reducció de l'aforament a la restauració

Actualitzada 21/01/2022 a les 10:25

La primera nit en què s'ha aixecat el toc de queda a Catalunya ha transcorregut sense incidències destacables, han informat els Mossos d'Esquadra. Aquesta mitjanit passada ha quedat sense efecte la limitació horària per a la mobilitat entre la una de la matinada i les 6 del matí, que ha estat vigent les últimes setmanes per frenar l'avenç de la sisena onada del coronavirus.Els Mossos i la Guàrdia Urbana han desallotjat entre 250 i 300 persones en set punts diferents de Barcelona en la primera nit sense toc de queda. El comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, ha explicat a Catalunya Ràdio que les incidències s'han concentrat a la capital catalana però ha destacat que la nit ha estat molt tranquil·la en general.No creu que passi el mateix aquesta nit i demà dissabte, quan preveu «alguna incidència més». I és que Estela ha reconegut que tenir l'oci nocturn tancat i no haver-hi confinament nocturn és «una de les pitjors combinacions», ja que afavoreix que la gent jove estigui al carrer, quan encara existeix la limitació a 10 persones en les torbades socials.Tot i haver recuperat la mobilitat nocturna, a Catalunya segueixen vigents almenys una setmana més la resta de restriccions, entre les quals la limitació de reunió a deu persones, l'oci nocturn tancat, la reducció de l'aforament al 50% a l'interior de bars i restaurants, i el certificat covid.