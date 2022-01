Fa un experiment social per Whatsapp, el puja a Twitter i ho 'peta': 135.000 m'agrada

L'experiment s'ha compartit més de 25.000 cops a la xarxa

Actualitzada 21/01/2022 a les 19:00

Hoy hice un experimento social. pic.twitter.com/OSSh15gwsD — Castl Vænia (@ferenordahl) January 19, 2022

Un jove ha utilitzat a contactes seus de WhatsApp com a conillets d'índies per a un experiment sobre les qualitats que hauria de tenir una persona segons el seu signe del zodíac. El tuitero Castle Venia ha utilitzat les mateixes característiques resumides en una foto per a quatre persones que han nascut en diferent època de l'any i que, per tant, són de diferent signe.Primer li pregunta a un contacte, que li respon dient-li que és sagitari. Llavors li passa la imatge en la qual es pot veure que sagitari quan s'enfada és gairebé com un gat enfurismat i en flames, però que quan ha d'explicar el seu empipament és un animal que busca gairebé fer llàstima. «Pots confirmar això?», li pregunta. El destinatari del missatge, després de riure's, li diu que «clar que sí».En una altra conversa paral·lela, l'usuari li envia la mateixa foto a una persona que és capricorn per a què pugui comparar el seu caràcter durant un empipament i mentre tracta d'explicar els motius d'aquest. «Pots confirmar això?», vol saber. De nou, li diuen que sí, que ho confirmen.El tuitero li passa la mateixa foto a una persona que és bessons i, una vegada més, aquesta li reconeix que és literal i completament cert. Finalment, també li ho envia a un contacte que és lliura i que, com no podia ser d'altra manera, li diu que és així.La seva publicació a Twitter amb les quatre converses s'ha fet viral i porta més de 25.000 compartits i 135.000 m'agrada.