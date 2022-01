Es fa per primer cop un trasplantament de dos ronyons de porc modificats genèticament

El pacient ha sigut un home nord-americà de 57 anys que es trobava en una mort cerebral

Aquest dijous s'ha anunciat el primer trasplantament amb èxit de ronyons d'un porc modificats genèticament a la Facultat de Medicina Marnix E. Heersink School of Medicine, als Estats Units, dues setmanes després de l'exitós trasplantament de cor amb les mateixes característiques.El pacient, Jim Parsons, de 57 anys, era un donant d'òrgans registrat en un estat de mort cerebral. La seva família va permetre que el mantinguessin connectat a un respirador per tal que el seu cos encara funcionés durant l'estudi i així poder comprovar el resultat. Els ronyons trasplantats van filtrar la sang, van produir orina i no van ser rebutjats immediatament, és a dir, van ser viables fins al final de l'estudi, 77 hores més tard de l'operació.Encara que un equip de cirurgians de Nova York ja hagués aconseguit amb èxit el trasplantament d'un únic ronyó de porc, els dos ronyons trasplantats procedien de porcs que havien sigut modificats genèticament amb 10 edicions genètiques. Aquestes edicions van fer possible la reducció del rebuig immunològic del cos i fer que fossin aptes pel trasplantament en humans.«Juntament amb els nostres socis, hem realitzat importants inversions en els xenotrasplants durant gairebé una dècada amb l'esperança d'obtenir el tipus de resultats que s'han publicat avui», afirma el doctor Selwyn Vickers. Aquests bons resultats i els estudis fets demostren, un cop més, com els xenotrasplants podrien resoldre la crisi d'escassetat d'òrgans.Gràcies a la gran contribució del pacient en aquest model preclínic, ha pogut permetre als metges poder replicar de manera precisa com farien aquesta operació a un ésser humà viu. A més, han proposat que aquest model es conegui com «El Model Parsons», en honor a Jim Parsons.