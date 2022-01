Els Mossos d'Esquadra crearan una comissaria per lluitar contra la ciberseguretat

Estela ha explicat que una comissió valorarà la retirada de les bales de foam però que en tot cas caldrà una altra eina

Actualitzada 21/01/2022 a les 11:16

El comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, ha anunciat la creació d'una comissaria centrada en la investigació de la ciberdelinqüència i ha dit que aquesta ha de ser la protagonista del nou decret d'estructura, que estarà a punt aquest 2022. Ha afegit que s'hi destinaran molts mossos i ja hi treballa un intendent en la seva creació.

Aquest és, juntament amb la investigació del cultiu i tràfic de marihuana, dos dels principals reptes actuals. L'any passat es van registrar més de 48.000 denúncies per estafes a internet i els tres darrers anys es van obrir 250 investigacions relacionades amb la pornografia infantil i la llibertat sexual a internet.

Comissió vinculant però alternativa al foam

D'altra banda, ha afirmat que el que surti de la comissió parlamentària que estudia el model d'ordre públic serà «vinculant». Així, si es decideix que s'eliminen les bales de foam s'hauran de deixar de fer servir. Tot i això, ha afirmat que si no hi ha el foam «s'haurà de buscar alguna altra eina». En aquest sentit, ha apostat per estudiar altres models europeus com el de fer ús de mànegues d'aigua.

Nou protocol intern

Estela ha explicat que de forma general no es pot dir que els comanaments no supervisin les investigacions que s'estan fent perquè sinó «no estarien fent la seva feina», però ha afegit que n'hi ha algunes més sensibles, relacionades amb corrupció, sobre les que no hi entren. El nou protocol ha de servir per posar per escrit això que ha assegurat que ja passa al cos policial. En concret, ha dit que ell no té coneixement d'investigacions de corrupció que fan els mossos i que algunes, sobre temes molt confidencials, només les coneixen els investigadors i els responsables judicials de les mateixes.

Josep Maria Estela ha proposat la creació d'un protocol intern per deixar per escrit que no pot haver ingerències en la investigació de corrupció. En declaracions a Catalunya Ràdio, Estela ha assegurat que això ja està passant, que hi ha determinades investigacions en les que no hi entren però ha afegit que s'ha de treballar en un procediment que concreti de forma tècnica quines són, com s'han d'identificar i com assegurar «que ningú hi entri per obtenir informació». A més, ha proposat fiscalitzar-les a finals d'any davant dels estaments judicials.