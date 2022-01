Els Agents Rurals retiren amb un helicòpter els quinze cavalls morts per un atac de gossos salvatges a Escós

Els animals han estat traslladats a una planta de tractament de cadàvers ramaders

Els Agents Rurals, amb l'ajut d'un helicòpter, han retirar aquest divendres els quinze animals morts per l'atac de gossos salvatges a Escós (Pallars Sobirà) el 18 de gener. Els animals, envestits per gossos, es van despenyar en un barranc i van caure per un precipici d'uns 30 metres. Els tretze poltres i les dues eugues, van quedar en una zona de difícil accés, fet que ha complicat el rescat dels cadàvers i ha hagut de ser amb l'ajut d'un helicòpter que els Agents Rurals els han retirat del fons del barranc. Els animals han estat posteriorment traslladats a una planta de tractament de cadàvers ramaders.Els Agents Rurals han localitzat l'amo dels gossos que van fer despenyar els quinze animals per un barranc el 18 de gener a la tarda. L'amo ha manifestat voluntàriament ser el propietari dels gossos i ha dit disposar d'assegurança. El propietari dels gossos ja s'ha posat en contacte amb el ramader per fer-se càrrec dels danys; quinze animals morts.