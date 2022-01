El preu de la llum s'encarirà un 6,3% aquest dissabte i es torna a acostar als 200 euros

Trenca la tendència de quatre jornades a la baixa i se situarà en els 190,41 euros per MWh

Actualitzada 21/01/2022 a les 16:57

El preu de la llum tornarà a pujar aquest dissabte després de quatre jornades consecutives de descensos i se situarà en els 190,41 euros per MWh, xifra que representa un encariment del 6,3%, segons dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). La franja més cara del dia serà entre les vuit i les nou del vespre, amb 245,27 euros per MWh, mentre que la més econòmica serà entre quatre i cinc de la matinada, amb 166,90 euros per MWh. En relació al dissabte passat, el preu de la llum serà un 13% més barat, ja que aleshores va ser de 218,82 euros per MWh, tot i que si es compara amb el mateix dia de l'any passat, es dispara un 353,6%.