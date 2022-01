Hipra treballarà amb un consorci internacional que inclou empreses i institucions de cinc països: Espanya, Itàlia, Alemanya, Regne Unit i Turquia

Actualitzada 21/01/2022 a les 20:06

Un projecte europeu avaluarà l'eficàcia, tolerabilitat i seguretat de la vacuna contra la covid-19 de la farmacèutica biotecnològica Hipra, amb seu a Amer (Girona), en nens, adolescents i pacients amb defenses baixes (inmunocompromesos).Segons ha informat avui l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), aquest projecte, denominat 'Dimer recombinant protein vaccine against SARSCoV2' (RBDCOV), es va iniciar el passat 1 de desembre i és finançat a través del programa Horizon Europe.Per a dur a terme aquest projecte, Hipra treballarà amb un consorci internacional que inclou empreses i institucions de cinc països, concretament d'Espanya, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i Turquia, que comptaran amb un pressupost de 9.779.211,25 euros.El projecte RBDCOV contempla la realització de dos assajos clínics que tindran una durada de 2 anys i mig, un en un grup de persones amb el sistema immune compromès i un segon estudi en un o diversos grups de nens i adolescents. A més contribuirà al desenvolupament de la vacuna d'Hipra, que té per objectiu protegir de la covid greu, incloent a les persones amb les defenses baixes, i garantir una resposta immunitària a llarg termini.Així mateix, el projecte contempla que la vacuna sigui accessible per a les campanyes de vacunació a tot el món gràcies a la seva conservació a entre 2 i 8 °C, la qual cosa facilita el seu emmagatzematge i distribució.La injecció contra la covid-19 que està desenvolupant Hipra és una vacuna de proteïna recombinant adyuvada, basada en un heterodímer de fusió del domini d'unió al receptor (RBD) que conté les variants B.1.1.7 (alfa) i B. 1.351 (beta) del SARS-CoV-2.El programa marc Horizon Europe és el major programa europeu de recerca i innovació (2021-2027) i entre les seves prioritats figura el suport a la recerca urgent sobre el coronavirus i les seves variants. La Comissió Europea ha seleccionat onze projectes en els quals participaran 312 equips de recerca de 40 països i RBDCOV és una de les iniciatives seleccionades.