Aragonès, sobre la sentència: «Treballem en el desplegament normatiu per refermar l'escola catalana»

El president exclama a Twitter: «El català no es toca. Prou d'atacs a la llengua, a l'ensenyament i al país sencer»

Actualitzada 21/01/2022 a les 14:08

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reaccionat a Twitter després que el TSJC hagi declarat ferma la resolució judicial sobre el 25% de castellà a les escoles. «El català no es toca i l'escola catalana, tampoc. Prou d'atacs a la llengua, a l'ensenyament i al país sencer. No permetrem que es posi en risc la cohesió social. Estem treballant en el desplegament normatiu per refermar el model d'escola catalana. Prou de polititzar l'educació», ha escrit Aragonès.El Govern té dos mesos per complir la sentència del 25% de castellà a les escoles, després que el TSJC hagi declarat ferma la resolució judicial del 16 de desembre del 2020 després que el Tribunal Suprem rebutgés el recurs que havia presentat Educació.