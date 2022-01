Un estudi revela perquè persisteixen alguns símptomes després de passar el virus

Els investigadors creuen en les mitocòndries com principals responsables d'aquests símptomes

Un estudi realitzat per diversos investigadors del National Jewish Health, als Estats Units, ha trobat una possible causa dels símptomes persistents de la covid que podria ajudar als experts a començar a desenvolupar tractaments per aquests símptomes.Segons la doctora Irina Petrache, donat el cas que no coincideix cap característica comuna entre els qui han patit el virus i tenen els símptomes post-covid, per poder descobrir una variable en comú, és necessari observar de manera més profunda a nivell cel·lular.Per poder dur-ho a terme, van fer estudis on els pacients amb aquests tipus de símptomes van ser sotmesos a proves d'exercici en una bicicleta estàtica. D'aquesta manera, controlaven la respiració, amb una màscara especialitzada i elèctrodes, i la seva funció cardíaca. A alguns pacients se'ls va inserir una via arterial per poder controlar els nivells d'oxigen a la sang.Finalment, després de veure els resultats dels estudis, van arribar a la conclusió que les mitocòndries, que s'encarreguen de generar l'energia del cos, no funcionaven de manera correcta. Així, els investigadors creuen que tot està relacionat amb els símptomes que s'originen en els sistemes neurològics i pulmonars.